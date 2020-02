Rheine, zwei Einbrüche Emsstraße

Rheine (ots) - In zwei benachbarten Geschäftsgebäuden an der Emsstraße, Nähe Timmermanufer, ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Gebäude waren am Freitagnachmittag bzw. am Samstagabend ordnungsgemäß verschlossen worden. Am Montagmorgen (10.02.2020) sind die Vorfälle dann bemerkt worden. An einer Praxis hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend alle Räume. Was hier gestohlen wurde, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Auch am Nachbargebäude brachen sie die Zugangstür auf und verschafften sich danach Zutritt zu einem Ladenlokal. In einem Büroraum fanden sie einen Tresor, den sie gewaltsam öffnen wollten. Dies gelang ihnen aber nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User