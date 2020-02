1. Mitteilung: Gegen 10.45 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 54, etwa in Höhe

der Abfahrt Burgsteinfurt/Wettringen, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein in

Richtung Münster fahrender LKW ist in die Leitplanken gefahren. Es sind

erhebliche Sachschäden entstanden. Personen wurden nach bisherigen Kenntnissen

nicht verletzt. Die Fahrspuren in Richtung Münster sind blockiert. Der Verkehr

wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei bittet: Fahren Sie

vorsichtig auf die Unfallstelle zu und an ihr vorbei. Derzeit ist noch nicht

klar, ob der LKW geborgen werden muss, oder selbstständig weiterfahren kann.

