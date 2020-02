Ibbenbüren, Brand in einem Wohnhaus

Ibbenbüren (ots) - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Dierksknapp" hat es in der Nacht zum Dienstag (11.02.2020) gebrannt. Die Feuerwehr konnte einen Bewohner aus der betroffenen Wohnung bergen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann insbesondere durch die starken Rauchentwicklungen schwere Verletzungen. Der 24-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um 02.38 Uhr benachrichtigte ein Bewohner des Hauses die Einsatzkräfte, nachdem er durch Geräusche aus der Wohnung aufmerksam geworden war. Fünf Bewohner des Hauses wurden aufgefordert, die Wohnräume zu verlassen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Derzeit sind noch keine Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens möglich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Wohnungen im ersten Obergeschoss sind zurzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden betreut und sind anderweitig untergebracht worden.

Von Anonymous User