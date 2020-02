Ibbenbüren-Bockraden, Einbruch

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Firmengebäude an der Schlickelder Straße eingestiegen. In der Zeit zwischen Montagmittag, 12.30 Uhr und Dienstagmorgen (11.02.2020), 08.00 Uhr, hebelten sie die Eingangstür des Unternehmens auf. In den Lager- und Büroräumen durchsuchten sie verschiedene Schränke sowie Schubladen. Genaue Angaben zu dem Diebesgut konnten nicht unmittelbar gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon Hinweise 05451/591-4315.

Von Anonymous User