Greven, Diebstahl

Greven (ots) - Ein Mann aus Greven hat am Sonntagmorgen (09.02.2020) am Emsdeich in Greven drei 11 Liter-Gasflaschen gefunden. Er nahm diese an sich und brachte sie in Sicherheit. Er vermutete, dass die Flaschen vom benachbarten Stahlhandel stammen könnten und informierte die Polizei. Die Ermittlungen bestätigten diese Vermutung. Bei dem Unternehmen waren am Wochenende insgesamt 18 Gasflaschen, befüllt mit Treibgas, entwendet worden. In dem Zusammenhang hat der Zeuge einen älteren, goldenen Opel Corsa beobachtet, mit dem die Flaschen möglicherweise abtransportiert werden sollten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User