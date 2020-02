Nordwalde, Diebstähle/Festnahme

Nordwalde (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend (07.02.2020) einen 35-jährigen Mann festgenommen, der im Einkaufsmarkt am Wallgraben mehrere Diebstähle verübt hat. Der Beschuldigte war gegen 20.30 Uhr in den Geschäftsräumen beobachtet worden, als er ein Smartphone, zwei Fitness Uhren, ein Garmin-Armband und eine Festplatte im Gesamtwert von cirka 500 Euro einsteckte. Als er ohne die Ware zu bezahlen die Kasse passieren wollte, wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Der 35-Jährige versuchte aus dem Markt zu flüchten, konnte jedoch festgehalten werden. Nun versuchte er sich loszureißen. Eine Flucht konnte jedoch erneut verhindert werden. Er wurde der Polizei übergeben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in der rechten Jackentasche ein Taschenmesser, das sichergestellt wurde. Im Weiteren stellte sich heraus, dass der Beschuldigte in den beiden vorausgegangenen Tagen aus dem Markt drei Smartphones im Gesamtwert von etwa 750 Euro gestohlen hatte. Der drogenabhängige Beschuldigte gab an, durch die Diebstähle seine Drogensucht zu finanzieren und ohne festen Wohnsitz zu sein. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchhaftbefehl gegen den 35-jährigen Mann.

