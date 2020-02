Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall/Flucht

Steinfurt (ots) - Am 11.02.2020 (Dienstag), gegen 06.30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen grauen Opel Astra auf dem K&K Parkplatz an der Altenberger Straße in Steinfurt-Borghorst ab. Um 17.05 Uhr bemerkte er dann Beschädigungen an der Beifahrertür und am rechten Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt cirka 2.000 Euro. Vermutlich ist die Tür eines anderen Fahrzeuges beim Öffnen gegen den Pkw geschlagen, eventuell auch bedingt durch den starken Wind, der zu der Zeit herrschte. Am geschädigten Fahrzeug konnte blaue Fremdfarbe vom flüchtigen Fahrzeug gesichert werden. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Steinfurt unter folgender Rufnummer, 02551/15-4115.

