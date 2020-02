Körperverletzungsdelikt

Rheine (ots) - Am Donnerstag (13.02.20) kam es gegen 23.30 Uhr vor einem Cafe an der Matthiasstraße zu Streitigkeiten zwischen drei männlichen Personen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung wurde eine Person dabei ins Gesicht geschlagen. Dem Geschädigten wurde eine abgebrochene Glasflasche an den Hals gehalten und es wurde ihm gedroht, ihn damit zu verletzten. Der 25-jährige Täter aus Rheine brach jedoch seine Aktion ab und flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter in einem Innenhof an der Poststraße, hinter den Mülltonnen versteckt, von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Keine der Personen wurde verletzt, beide Parteien waren alkoholisiert. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

