Rheine, gemeinschädliche Sachbeschädigung

Rheine (ots) - Am Donnerstagabend (13.02.2020), gegen 18.30 Uhr, haben Passanten eine Polizeistreife auf eine Rauchentwicklung im Parkhaus Zentrum an der Kolpingstraße aufmerksam gemacht. Der Qualm sollte im oberen Bereich des Gebäudes aufsteigen. Noch während der Schilderungen rannten fünf bis sieben Jugendliche aus dem linken Eingang des Parkhauses in Richtung Münstermauer davon. Diese konnten nicht mehr angetroffen werden. Im Parkhaus war im Treppenhaus ein entleerter Feuerlöscher aus den Halterungen genommen worden, der nun auf dem Boden des Parkdecks lag. Der Boden der Ebene 5 war großflächig mit Löschschaum bedeckt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User