Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots) - Am Freitagnachmittag (14.02.2020) ist der Polizei eine Sachbeschädigung an der Kirchstraße gemeldet worden. Unbekannte Personen hatten sich an der Bücherrückgabe der Stadtbibliothek aufgehalten. An dem Automaten wurden ein Knopf und die Kontaktfläche für die Bücher durch ein Feuer beschädigt. Zudem konnten an dem Gerät Rußanhaftungen festgestellt werden. Die Sachschadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User