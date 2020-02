Emsdetten, Körperverletzung

Emsdetten (ots) - In der Nacht zum Samstag (15.02.2020) ist die Polizei zur Frauenstraße gerufen worden. Nach Angaben eines Anrufers war es dort zu einer Körperverletzung gekommen. Vor Ort trafen die Beamten einen leicht verletzten Mann an, der bereits in einem Rettungswagen behandelt wurde. Der 46-jährige Emsdettener schilderte, was ihm widerfahren war. Gegen 02.40 Uhr befand er sich in einer Lokalität, als er draußen vor der Tür eine lautstarke Auseinandersetzung hörte. Er entschloss sich, nach draußen zu gehen und den Streit zu schlichten. Zu dem Zeitpunkt standen dort nach seinen Angaben viele Personen. Plötzlich bekam er einen Schlag an den Kopf und er fiel zu Boden. Angaben, wer ihm den Schlag versetzt hatte, konnte er nicht machen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Der 46-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenaus gebracht.

