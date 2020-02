Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Samstagnachmittag (15.02.2020), gegen 16.15 Uhr, zugetragen hat, ermittelt jetzt die Polizei. Inzwischen liegen Erkenntnissen zu den beteiligten Personen bzw. Gruppen vor. Beteiligt waren demnach mehrere Jugendliche bzw. 12 und 13 Jahre alte Kinder. Auf den Vorfall auf dem Areal eines Schnellrestaurants an der Rudolf-Diesel-Straße dürften auch Passanten aufmerksam geworden sein. Den Schilderungen zufolge hatte sich draußen eine größere Personengruppe aufgehalten, die zwei in dem Lokal sitzende Jungen provozierte. Als die beiden nach draußen gegangen waren, kam es zu der Auseinandersetzung. Vor Ort konnten von der Polizei nur noch die beiden Jungen angetroffen werden, von denen einer leicht verletzt war. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User