Rheine, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Rheine (ots) - Im Bereich des Märchenviertels sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit zwischen dem späten Sonntagabend, 22.00 Uhr und Montagmorgen (17.02.2020), 09.00 Uhr, beschädigten Unbekannte an einem PKW, der am Gretelweg geparkt war, beide Außenspiegel. Offenbar haben die unbekannten Personen gegen die Spiegel getreten. Am späten Sonntagabend (16.02.2020), um 22.20 Uhr, haben Jugendliche an der Straße "Unterm Waldhügel" einen Firmenwagen beschädigt. An dem VW Transporter war ebenfalls ein Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört und dann vier etwa 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche gesehen und angesprochen. Die drei Jungen und ein Mädchen flüchteten dann unmittelbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User