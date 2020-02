Ibbenbüren, Fahrzeug aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Einen kleinen Bargeldbetrag sowie Zigaretten haben unbekannte Diebe aus einem geparkten PKW erbeutet. Die Diebe hatten an dem Wagen, der auf dem Parkplatz der Kreissporthalle stand, die Dreiecksscheibe zertrümmert. Anschließend stiegen sie in den schwarzen PKW KIA ein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Der Diebstahl wurde am Dienstag (18.02.2020) in der Zeit zwischen 06.15 Uhr und 13.30 Uhr verübt.

Von Anonymous User