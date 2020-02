Rheine, Transporter gestohlen

Rheine (ots) - An der Sandkampstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (19.02.2020) ein Kleintransporter gestohlen worden. Der weiße Citroen Jumper war am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, vor dem Gebäude eines Kraftfahrzeugbetriebes abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 08.30 Uhr, wurde festgestellt, dass der Wagen verschwunden war. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 20.000 Euro angegeben. Der Jumper, mit den Kennzeichen NOH - WZ 119, ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Citroen unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User