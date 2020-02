Steinfurt-Bu-. Verkehrsunfall Ochtruper Straße

Steinfurt (ots) - Im Einmündungsbereich Ochtruper Straße/Kleppgarten hat sich am Donnerstagvormittag (20.02.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW wurde eine 66-jährige Autofahrerin aus Steinfurt schwer verletzt. Die Frau wollte um 09.10 Uhr vom untergeordneten Kleppgarten nach links auf die Ochtruper Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines in Richtung Innenstadt fahrenden 53-jährigen Steinfurters. Die 66-jährige Fahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige sowie seine 51-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die auf etwa 25.000 Euro geschätzt werden.

