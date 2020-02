Rheine, Unfallfucht

Rheine (ots) - Ein Autofahrer stellte seinen grauen VW Caddy am Donnerstagvormittag (20.02.2020), um 09.45 Uhr, im Bereich der Butterstraße/Rosenstraße auf dem dortigen Parkplatz ab. Gegen 10.40 Uhr bemerkte er eine Unfallbeschädigung vorne rechts am Stoßfänger. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf cirka 750 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um zu dem flüchtigen Fahrzeug/Fahrer unter der Rufnummer Telefon 05971/938-4215.

