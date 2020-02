Laer (ots) - Am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (20.02.2020) haben sich an der Kapelle in Altenburg ungebetene Gäste aufgehalten. In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr schlugen die Unbekannten eine Glaseinfassung der Kapellentür ein. Es gelang ihnen aber dem ersten Anschein nach nicht, in das Innere des Gebäudes einzusteigen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User