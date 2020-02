Ort: Rheine, Münsterstraße, Wohn- und Geschäftshaus Zeit: Montag, 24.02.2020,

18.00 Uhr bis Dienstag, 25.02.2020, 03.00 Uhr In der genannten Tatzeit hebelten

Unbekannte die Hauseingangstür auf. Über das Treppenhaus gelangten die Täter in

das Obergeschoss. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten

sämtliche Räume. Über mögliches Diebesgut konnte noch keine Angabe gemacht

werden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Parkstraße, Vereinsheim Zeit: Samstag, 22.02.2020, 18.00 Uhr bis

Sonntag, 23.02.2020, 11.20 Uhr In einer Kleingartenanlage haben Unbekannte das

Werbeschild an einem Vereinsheim beschädigt. Außerdem schlugen die Täter die

Glasscheibe eines Schaukastens ein, beschädigten eine Jalousie und versuchten

die Eingangstür des Vereinsheims aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei in

Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Lotte, Teichweg, Verkaufswagen Zeit: Sonntag, 23.02.2020, 12.00 Uhr bis

Montag, 24.02.2020, 09.00 Uhr An einem Verkaufswagen haben Unbekannte die Tür

aufgebrochen und aus dem Wagen 120 Softdrink Dosen entwendet. Außerdem

beschädigten sie die Blechverkleidung und schlugen mehrere Löcher in den Wagen.

Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Emsdetten, Saerbecker Weg Zeit: Donnerstag, 20.02.2020, 16.10 Uhr bis

Samstag, 22.02.2020, 08.00 Uhr Unbekannte Täter versuchten sich zunächst über

eine Tür Zugang zu einer Anglerhütte zu verschaffen. Dies misslang ihnen. Danach

öffneten sie ein vergittertes Fenster und gelangten dadurch in die Hütte. Von

dort entwendeten die Täter einen Schwenkgrill, einen Gasofen und Gasflaschen.

Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Emsdetten, Mühlenstraße Zeit: Samstag, 22.02.2020, 16.10 Uhr Ein Zeuge

bemerkte in der Parkanlage Deitmars Hof drei Jugendliche, die die Tür eines

Gebäudes in der Anlage eingetreten hatten. Als der Zeuge den Jugendlichen

zurief, flüchteten diese in Richtung Kaufland. Der Bauhof musste die Tür des

Gebäudes sichern, weil die Schließanlage zerstört wurde Hinweise bitte an die

Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell