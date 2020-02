Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (22.02.2020) wurde gegen 04.30 Uhr ein violetter Pkw Mitsubishi auf dem Merschweg 12 am Fahrbahnrand abgestellt. Als das Fahrzeug gegen 12.30 Uhr wieder benutzt werden sollte, wurde ein erheblicher Schaden im Heckbereich festgestellt. Den Beschädigungen nach könnte ein größeres Fahrzeug gegen das Heck geraten sein. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden am Mitsubishi etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

