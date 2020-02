Rheine, Diebstahl

Rheine (ots) - Auf einer Baustelle an der Pappelstraße haben sich Diebe aufgehalten. Die Unbekannten versuchten in der Zeit zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen (25.02.2020) zunächst einen Container aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Schließlich entwendeten sie von dem Baustellengelände verschiedene Beleuchtungseinrichtungen und einen Stromverteilerkasten. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mehr als 10 Strahler mit. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05971/938-4215.

