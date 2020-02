Lengerich, Unfallflucht

Lengerich (ots) - Am Dienstag (25.02.2020) ereignete sich in der Zeit zwischen 06.30 und 15.30 Uhr, an der Straße Auf der Laar ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein auf der Straße "Auf der Laar" abgestellter, roter Renault Twingo wurde offenbar von einem seitlich vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und an der linken Seite erheblich beschädigt. Sowohl der linke Außenspiegel, als auch die gesamte Längsseite des Pkws sind beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne zuvor seinen Feststellungspflichten nachzukommen. An dem beschädigten Pkw wurde eine Radkappe, vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug, aufgefunden (siehe Bild). Es handelt sich um eine anthrazitfarbene Kunststoffradkappe der Marke "Gonocki", vermutlich 16 Zoll. Mit der auffallenden Aufschrift "VR". Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich 05481/9337-4515 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

