Verdacht auf vergiftete Hundeköder

Rheine-Elte (ots) - Am Montag (24.02.) sind gegen 09.00 Uhr zwei Frauen mit ihren Hunden am Pfifferlingsweg spazieren gegangen. Etwa 200 Meter südlich der Einmündung zur Flagenstraße hat einer der Hunde etwas gefressen. Die beiden Frauen fanden an der Stelle drei Frikadellen. Im Anschluss suchte die Frau einen Tierarzt auf, der den Magen des Hundes entleerte. Der Tierarzt konnte nicht unmittelbar feststellen, ob der Hund etwas Vergiftetes zu sich genommen hatte. Eine dringende Bitte an alle Tierhalter: Lassen Sie Ihren Hund in diesem Bereich nicht frei herumlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hunde nur angeleint in dem Bereich unterwegs sind. Achten Sie besonders darauf, dass die Tiere unterwegs nichts aufnehmen und informieren Sie andere Hundehalter. Melden Sie verdächtige Funde, wie Frikadellen oder ähnliches, bitte sofort der Polizei. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User