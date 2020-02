Steinfurt-Bo., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots) - In ein Geschäftsgebäude an der Adalbertstraße ist eingebrochen worden. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr und Mittwochmorgen (26.02.2020), 08.00 Uhr, dort aufgehalten. Offenbar mit Steinen beschädigten sie die Scheibe der Eingangstür. Schließlich gelangten sie in das Gebäude und suchten in verschiedenen Büros nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02551/15-4115.

