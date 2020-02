Ochtrup, Diebstahl von einem Baustellenareal

Ochtrup (ots) - Von einem Baustellengelände am Gausebrink ist in der Nacht zum Mittwoch (26.02.2020) ein Heizungsblockverteiler samt Umwälzpumpe aus dem Rohbau des DRK Gebäudes gestohlen worden. Die Täter hatten dabei eine Metall-Zugangstür gewaltsam geöffnet. Der Wert der gestohlenen Heizgeräte wird mit etwa 3.000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Die Tatzeit kann auf 02.00 Uhr festgelegt werden. Die Beamten suchen Zeugen, die in dem Bereich oder direkt auf dem Gelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zudem möchten die Beamten gerne wissen, wo die Anlage geblieben ist. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

