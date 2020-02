Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots) - Eine Autofahrerin stellte ihren grauen VW Golf Plus am Mittwochvormittag (26.02.2020) um 09.30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportgelände der DJK Amisia Rheine am Hörstkamp ab. Um 12.30 Uhr bemerkte sie dann eine leichte Beschädigung hinten links am Stoßfänger. Die Schadenshöhe wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher bitte an die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

