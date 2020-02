Steinfurt-Bo., Sachbeschädigungen

Steinfurt (ots) - An der Arnold-Kock-Straße ist am Mittwoch (26.02.2020) ein PKW beschädigt worden. Unbekannte müssen sich während der Tagesstunden, zwischen 08.15 Uhr und 16.00 Uhr, an dem schwarzen Skoda aufgehalten haben. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigten sie die Fahrertür des am Fahrbahnrand geparkten Autos. In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag (27.02.2020) sind auf einem öffentlichen Parkplatz an der Nordwalder Straße 21 zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Fahrer eines geparkten LKWs hat festgestellt, dass alle vier Reifen des Fords zerstochen worden waren. Die eingesetzten Beamten bemerkten an einem dort geparkten Geländewagen ebenfalls eine Beschädigung. Hier war mit einem spitzen Gegenstand ein Reifen beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

