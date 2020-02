Recke, Sachbeschädigung

Recke (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend (23.02.2020), 19.00 Uhr und Montagmorgen (24.02.2020), 08.00 Uhr, ist an der Tulpenstraße ein Wohnmobil beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück unter einem Carport. Auf dem Lastenträger des Wagens befand sich zu dem Zeitpunkt ein Fahrrad, das am nächsten Morgen hinter dem Fahrzeug lag. Die Befestigungsgurte waren offensichtlich durchbrannt worden. Des Weiteren wurden an der rechten Fahrzeugseite ein Lüftungsgitter und Befestigungsleisten abgerissen und dort abgelegt. Der Sachschaden liegt bei einigen Hundert Euro. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Täter vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

