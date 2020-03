Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Horstmar (ots) - Am 01.03.2020 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Horstmar auf der K 76 zwischen Leer und Burgsteinfurt. Gegen 12:40 Uhr kam ein mit 3 Personen besetzter VW Bus von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer des Unfallwagens stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde leicht, seine Mitfahrer wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die K 76 war für die Unfallaufnahme eine Stunde lang voll gesperrt.

Von Anonymous User