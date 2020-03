Greven, Altenberge, Rheine, Horstmar, Emsdetten, Eigentumsdelikte

Ort: Altenberge, Alter Münsterweg, Wohn-/Geschäftsgebäude Zeit: Samstag,

29.02.2020, 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr Die Täter gingen über den Garten zur

Terrassentür und brachen diese auf. In dem Gebäude fanden sie einen Tresor, den

sie mitnahmen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven-Reckenfeld, Steinfurter Straße, Baustelle Zeit: Donnerstag,

27.02.2020, 16.30 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 07.15 Uhr Die Unbekannten

öffneten eine verschlossene Baustellentür und betraten dann den Rohbau. Hier

brachen seine weitere Tür auf. Entwendet wurde ein Karton Fittings. Schaden und

Wert der Beute liegen jeweils im dreistelligen Eurobereich. Hinweise bitte unter

Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven, Aldruper Oberesch, Einfamilienhaus Zeit: Montag, 02.03.2020, 02.00

Uhr Unbekannte zerschlugen mit einem Ziegelstein die Scheibe eines Fensters. Es

entstand ein Loch in der Scheibe. Ein Einsteigen war nicht möglich. Sachschaden

etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Rheine-Hauenhorst, Mesumer Straße, Bäckerei Zeit: Freitag, 28.02.2020,

18.00 Uhr bis Samstag (29.02.2020), 04.40 Uhr Unbekannte brachen die Eingangstür

der Bäckerei auf und entwendeten daraus einen kleinen Tresor. Hinweise bitte

unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Greven, Up´n Nien Esch, Baustelle Zeit: Freitag, 28.02.2020, 15.30 Uhr bis

02.03.2020, 07.00 Uhr Unbekannte schlugen mit einem Gegenstand ein Fenster zu

einem im Bau befindlichen Markt ein und begaben sich ins Objekt. Dort

entwendeten sie mehrere Kupferrohre, L- und T-Stücke. Hinweise bitte unter

Telefon 02571/928-4455.

Ort: Horstmar, Gerhard-Hauptmann-Straße, PKW Zeit: Montag, 02.03.2020, zwischen

01.00 Uhr und 05.30 Uhr Unbekannte sind ein Wohnhaus eingestiegen. Die

Terrassentür wurde aufgebrochen. Eine Jacke, in der sich ein Portemonnaie und

der Fahrzeugschlüssel eines neuwertigen VW Tiguan befanden, wurden entwendet.

Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug, Kennzeichen ST - RG 1020. Hinweise bitte

unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Rheine, Verdistraße, aus einem Firmenwagen wurde ein Notebook entwendet.

Zeit: Donnerstag, 27.02.2020, 19.00 Uhr bis 28.02.2020, 07.50 Uhr Hinweise bitte

unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Lürwers Hof, aus einem PKW wurden eine Aktentasche und eine

Gürteltasche gestohlen. Zeit: Donnerstag, 27.02.2020, 18.00 Uhr bis Freitag,

28.02.2020, 08.30 Uhr Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Emsdetten, Frauenstraße, weißer Volvo Zeit: Samstag, 29.02.2020, 11.30 Uhr

bis 12.00 Uhr Am geparkten Firmen-PKW wurde die hintere rechte Seite erheblich

verkratzt. Schaden etwa 2.000 Euro. Hinweis bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Rheine, Fahrzeuge beschädigt Zeit: Freitag, 28.02.202, 22.50 Uhr Ein Zeuge

beobachtete zwei junge Männer, die beide mit Nothämmern mehrere Fahrzeuge

beschädigten. Sie schlugen am Langobardenring, in Höhe Hausnummer 23,

nacheinander jeweils auf zwei geparkte PKW ein. Der Zeuge sprach sie an, die

Beiden flüchteten in Richtung Normannenweg. Auf der Flucht beschädigten sie am

Langobardenring noch an zwei weiteren PKW die Außenspiegel. Hier trennten sich

die Beiden. Einer flüchtete über ein Garagendach in Richtung Langobardenring.

Der zweite junge Mann lief weiter in Richtung Osnabrücker Straße. Beide waren

cirka 20 bis 25 Jahre. Einer war mit schwarzer Jacke und der andere mit einer

schwarz/gelben Jacke bekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

