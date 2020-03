Laer, Verkehrsunfallflucht

Laer (ots) - Am Freitag (28.02.), gegen 07.45 Uhr, bog eine 56-jährige Radfahrerin vom Bammeltring in die Johanniterstraße nach rechts ab. Gleichzeitig bog mit ihr ein dunkler Pkw ebenfalls vom Bammeltring nach rechts in die Johanniterstraße ab. Bei diesem Abbiegevorgang wurde die Radfahrerin von dem dunklen Pkw behindert, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Pkw könnte es sich um einen dunklen Skoda Kombi handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Von Anonymous User