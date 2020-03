Ochtrup,Verkehrsunfallflucht, Augenzeuge wird gesucht

Ochtrup (ots) - Am Freitag (28.02.2020) wurde gegen 11.05 Uhr ein schwarzer VW Touran auf dem Aldi Parkplatz an der Bahnhofstraße geparkt. Als das Fahrzeug gegen 11.35 Uhr wieder benutzt werden sollte, stellte die Fahrerin einen frischen Unfallschaden mit weißem Fremdlack an der Fahrertür, an der hinteren linken Tür und am hinteren linken Kotflügel fest. Den Spuren nach ist ein bislang unbekanntes weißes Fahrzeug gegen den Touran geraten. Der Schaden an dem VW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Unfall wurde von einem etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann beobachtet. Dieser Mann teilte seine Beobachtungen einer Mitarbeiterin des Aldi-Marktes mit. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Insbesondere bitten sie aber den Augenzeugen, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Von Anonymous User