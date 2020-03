Ochtrup, Unfallflucht

Ochtrup (ots) - Am Sonntag (01.03.2020), in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße 47 ein parkender silbener VW Sharan bei einem Verkehrsunfall hinten rechts stark beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Von Anonymous User