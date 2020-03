Steinfurt (ots) - Heute, am Freitag (06.03.2020) hat sich gegen 07.05 Uhr auf dem Schifffahrter Damm ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallort liegt in Fahrtrichtung Münster hinter der Ausfahrt Autobahn 1 Greven und der Abfahrt Gelmer Der Schifffahrter Damm ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.

Von Anonymous User