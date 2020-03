Ochtrup, Einbruchdiebstahl

Ochtrup (ots) - Am Donnerstag (05.03.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruchdiebstahl in die Realschule auf der Lortzingstraße. Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Mittwoch (04.03.) auf Donnerstag zunächst im rückwärtigen Bereich des Schulgeländes das Fenster eines dort aufgestellten Containers aufzuhebeln. Dieses gelang ihm nicht. Er nahm dann einen Metallabfalleimer und schlug die Fensterscheibe ein. Der Einbrecher öffnete das Fenster und stieg ein. Es wurden ein Samsung Fernseher und zwei Computereinheiten entwendet. Ob der Einbrecher noch weitere Gegenstände entwendete, steht noch nicht genau fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

