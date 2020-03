Mettingen, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mettingen (ots) - Am Mittwoch (04.03.), gegen 16.05 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Bachstraße Georgstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 81jähriger Mann aus Mettingen mit seinem VW Passat die Bachstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Er fuhr langsam in den Kreuzungsbereich Bachstraße Georgstraße ein. Plötzlich kam von links der 16jährige Jugendliche aus Mettingen mit seinem Rad gefahren. Dieser befuhr die Georgstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße. Der Pkw Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Radfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Von Anonymous User