Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots) - Am Montag (02.03.2020), um 12.40 Uhr, wurde ein blauen Volvo V60 auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt. Als um 13.05 Uhr stellte das Fahrzeug wieder benutzt werden sollte, wurde eine auffällige Unfallbeschädigung an der hinteren linken Tür festgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4455.

Von Anonymous User