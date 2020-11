Hörstel, Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Hörstel (ots) - Aus einem weißen Ford Transit, der an einer Firma an der Rodder Straße parkte, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch (18.11.2020), 17.00 Uhr, und Donnerstag (18.11.2020), 06.00 Uhr, mehrere Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen. Die Täter schlugen die hintere rechte Scheibe der Doppelkabine des Firmenfahrzeugs ein. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei in Rheine bittet um Zeugenhinweise unter 05971/938-4215.