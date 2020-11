Recke, Einbruch bei Sportverein

Recke (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (17.11.2020), 17.00 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 09.00 Uhr, Zugang zu einer Holzhütte am Sportzentrum des TuS Recke am Brookweg verschafft, indem sie den Riegel der Zugangstür entfernten. Sie entwendeten eine hochwertige Werkzeugmaschine. An der Tür entstand kein Sachschaden. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.