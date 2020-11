Kreis Steinfurt - Durchsuchungen in Ibbenbüren, Recke und Hopsten

Kreis Steinfurt (ots) - Am Montag (16.11.) wurden in den frühen Morgenstunden einige Objekte in Ibbenbüren, Recke und Hopsten, sowie weiteren Orten in Niedersachsen durch Ermittler der Kreispolizeibehörde Steinfurt durchsucht. Nach bereits umfangreichen Ermittlungen wegen Betrugs und Urkundenfälschung im Bereich An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, hatte das Amtsgericht Münster die beantragten Durchsuchungsbeschlüsse genehmigt. Der Tätergruppe wird vorgeworfen hochwertige Kraftfahrzeuge mit einer hohen Kilometerlaufleistung erworben zu haben. Die Tachometer dieser Fahrzeuge sind dann manipuliert worden, um einen deutlich größeren Wiederverkaufswert zu erlangen. Weiterhin sind Fahrzeuge, die zum Teil erhebliche Mängel aufwiesen und für die Zulassung zum Straßenverkehr nicht mehr geeignet waren, mit gefälschten TÜV-Gutachten und gefälschten TÜV-Stempeln versehen und ebenfalls verkauft worden. So wurde der Anschein erweckt, dass diese Fahrzeuge ohne kostenintensive Reparaturen zum Straßenverkehr wieder zugelassen werden können. Die Durchsuchungen fanden mit einem großen Polizeiaufgebot statt. Aufgrund der Gefährlichkeit einzelner Beschuldigter wurden die Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt. Personen wurden durch die Maßnahmen nicht verletzt. Bei den Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden, das nun ausgewertet wird. Die Ermittlungen dauern an.