Lotte, Steinfurt, Einbruch und Einbruchsversuch

Lotte, Steinfurt (ots) - In Lotte-Büren und in Burgsteinfurt hat es zwischen Montag (16.11.2020) und Dienstag (17.11.2020) einen Einbruch in ein Friedhofsbüro sowie einen Einbruchsversuch in ein Gemeindebüro gegeben. In Büren hebelten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, die Tür des Hausmeisterbüros am Friedhofsweg auf. Es konnten entsprechende Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Täter durchwühlten das Büro. Entwendet wurde offenbar nichts. An der Tür entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Polizei in Ibbenbüren bittet für den Fall in Lotte um Zeugenhinweise unter Telefon 05452/591-4315. In Burgsteinfurt verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 13.15 Uhr am Montag und 07.50 Uhr am Dienstag Zugang zum Gemeindebüro der Evangelischen Kirche an der Flintenstraße. Wie sie ins Gebäude gelangten, ist unklar. Im Inneren brachen sie augenscheinlich eine Bürotür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke. An einem Schrank waren Hebelspuren zu erkennen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise und 2.000 Euro. Für den Fall in Burgsteinfurt bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.