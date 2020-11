Steinfurt, Holzstapel in Schuppen brennt

Steinfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (18.11.2020) gegen 00.10 Uhr ist am Hermann-Löns-Weg in Borghorst ein Stapel Brennholz in einem kleinen Schuppen in Brand geraten. Hinweise zur Brandursache gibt es bislang nicht. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses, zu dem der Schuppen gehört, war in der Nacht durch den Brandgeruch wach geworden. Daraufhin brachte sie sich und ihre Kinder in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer zügig löschen. Lediglich der Schuppen wurde durch das Feuer beschädigt. Schäden am Haus gibt es nicht, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 entgegen.