Tecklenburg, Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Tecklenburg (ots) - In Brochterbeck am Blumenweg haben Diebe ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Dienstag (17.11.2020) aus einem Firmentransporter Arbeitsmaschinen und Werkzeug entwendet. Der weiße VW-Transporter war demnach verschlossen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr. Die Polizei in Lengerich bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05481/9337-4515.