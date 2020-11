Rheine, zwei Pkw aufgebrochen

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben im Stadtgebiet in der Zeit zwischen Sonntag (15.11.2020) und Montag (16.11.2020) zwei Autos aufgebrochen. Am Fanny-Lewald-Ring in Dutum schlugen sie die hintere Seitenscheibe eines blauen Suzuki ein. Entwendet wurde nichts. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Montag. Am Thieberg an der Sutrumer Straße verschafften sich Unbekannte ebenfalls durch eine Seitenscheibe gewaltsam Zugang zu einem Auto. Aus einem weißen Ford stahlen in der Zeit zwischen 12.00 Uhr am Sonntag und 06.10 Uhr am Montag sie einen Firmenlaptop sowie einen Tablet-Computer. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.