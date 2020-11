Greven, 16-Jährige schwer verletzt

Greven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Münsterdamm an der Kreuzung Nordwalder Straße/Kardinal-von-Galen-Straße ist am Montag (16.11.2020) gegen 18.30 Uhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Den Aussagen der Unfallbeteiligten und der Zeugen zufolge fuhr ein 76-jähriger Grevener mit seinem schwarzen VW auf der Nordwalder Straße stadteinwärts und bog dann nach rechts auf den Münsterdamm ab. Beim Abbiegevorgang übersah er offenbar die Radfahrerin, die gerade den Münsterdamm an einem Fußgängerüberweg in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt ins Uniklinikum Münster gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.