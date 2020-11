Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (19.11.) hat es gegen 06.50 Uhr auf der Schlickelder Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Citroen in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung "Up de Gadde" kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Dabei kam es zum Kontakt mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Während der Fahrer des Citroen am Unfallort stehen blieb, fuhr der zweite beteiligte Fahrer mit seinem Wagen weiter. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden. Es handelt sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Ford, vermutlich ein Kastenwagen oder ein Transporter. Der Sachschaden am Citroen liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum zweiten beteiligten Fahrer oder dem Fahrzeuge nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.