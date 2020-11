Ochtrup, Ehrliche Finderin

Ochtrup (ots) - Am Sonntagvormittag (22.11.) erschien eine Frau auf der Wache in Ochtrup. Sie hatte gegen 11.35 Uhr an der Bahnhofstraße, in Höhe der Sparkasse, 800 Euro auf der Straße liegend gefunden und übergab das Geld der diensthabenden Polizeibeamtin. Nur wenige Minuten später meldete sich eine völlig aufgelöste Ochtruperin ebenfalls auf der Wache. Sie berichtete, dass sie vor der Sparkasse 800 Euro in die Innentasche ihrer Jacke gesteckt und das Geld verloren hatte. Die angebliche Innentasche stellte sich aber als Faketasche heraus, die ein Loch hatte, aus der das Geld auf die Straße gefallen war. Die Polizeibeamtin konnte die Frau überraschen, in dem sie ihr die 800 Euro übergab. Die Ochtruperin war überglücklich, dass es noch ehrliche Finder gibt, und verstaute das Geld diesmal sicherer.