Ibbenbüren, drei Mülltonnen abgebrannt, Schäden an Carport und Gartenhütte

Ibbenbüren (ots) - An der Nordstraße sind am späten Samstagnachmittag (21.11.2020) zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr unter einem Carport neben einem Einfamilienhaus drei Mülltonnen komplett abgebrannt. Die Polizei stellte auf dem Boden, wo zuvor die Tonnen gestanden hatten, Plastikrückstände und Müll fest. Durch das Feuer wurden auch Teile des Carports sowie eine Gartenhütte auf einem Nachbargrundstück beschädigt. Die Feuerwehr Ibbenbüren konnte - nach ersten Löscharbeiten eines Zeugen mit einem Gartenschlauch - den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen, bestand nicht. Es entstand schätzungsweise ein Gesamtsachschaden in einem vierstelligen Eurobetrag. Der Brandherd lag ersten Erkenntnissen zufolge bei den Mülltonnen. Wie genau diese sich entzündeten, ist noch unklar - möglicherweise durch weggeworfene Asche. Die Suche nach der Brandursache dauert an.