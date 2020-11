Greven, Horstmar, Gefährdung des Straßenverkehrs

Greven, Horstmar (ots) - Unbekannte haben an den Kreuzungen Philipp-Manz-Straße/Kardinal-von-Galen-Straße sowie Münsterdamm/Kardinal-von-Galen-Straße in Greven und an der L 550 in Horstmar-Niedern große Gegenstände auf die Fahrbahnen gelegt und damit Verkehrsteilnehmer gefährdet. In Greven wurden am frühen Dienstagmorgen (24.11.2020) gegen 03.40 Uhr Europaletten und Baustellenabsperrungen mitten auf die Straße getragen. Außerdem entleerten die Unbekannten auf dem Münsterdamm einige gelbe Säcke. In Horstmar lag am späten Montagnachmittag (23.11.2020) gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsschild mitten auf der Straße, das vermutlich von Unbekannten vorsätzlich dorthin getragen wurde. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf der L 550 unterwegs, sah den Masten des Schilds zu spät und fuhr drüber. An seinem Auto entstand ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455 (Greven) oder 02551/15-4115 (Steinfurt für Horstmar).