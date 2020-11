Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots) - Die Fahrerin eines schwarzen VW Tiguan hatte ihr Fahrzeug am Samstag (21.11.2020) gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz des K&K-Marktes an der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie gegen 11.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine deutlich sichtbare Unfallbeschädigung am hinteren rechten Radkasten fest. Allein der Schaden am ihrem Fahrzeug wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup 02553/ 9356 - 4155.